Тутуев Николай Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тутуев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 06 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 356
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12207. ТУТУЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 39 л., Грязовецк. у., Анноховск. в., д. Бровчаново. Н. С. 2 уч. Мурманск. у. Ст. ст. 87, 88, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 6/ХІІ—24.
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