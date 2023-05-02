Бурштын Майлех Идев-Лейбов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурштын
- Имя
- Майлех
- Отчество
- Идев-Лейбов
- Дата исполнения приговора
- 18 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130458. бурштынъ, майлехъ Идевъ-Лейбовъ. Мщ. г. Варшавы, 17 л.; — М. С. 35 уч. г. Варшавы 19 Іюня 909, 169, 5 и 6 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 18 Іюля 909.
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