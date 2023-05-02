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Бурштын Майлех Идев-Лейбов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бурштын
Имя
Майлех
Отчество
Идев-Лейбов
Дата исполнения приговора
18 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 49
Источник
Скан
Оригинальная запись
130458. бурштынъ, майлехъ Идевъ-Лейбовъ. Мщ. г. Варшавы, 17 л.; — М. С. 35 уч. г. Варшавы 19 Іюня 909, 169, 5 и 6 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 18 Іюля 909.

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