Шмакова Анна Алексеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шмакова
- Имя
- Анна
- Отчество
- Алексеевна
- Дата исполнения приговора
- 17 сентябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 377
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13060. ШМАКОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА, 32 л., Угличск. у., Ильинск. в., с. Тяпичипа. Н. С. 10 отд. г. Ленинграда. Ст. 140д, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 17/ІХ—26.
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