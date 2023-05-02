Шмакова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмакова Анна Алексеевна

Шмакова Анна Алексеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шмакова
Имя
Анна
Отчество
Алексеевна
Дата исполнения приговора
17 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 377
Источник
Скан
Оригинальная запись
13060. ШМАКОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА, 32 л., Угличск. у., Ильинск. в., с. Тяпичипа. Н. С. 10 отд. г. Ленинграда. Ст. 140д, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 17/ІХ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close