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Розова Елена Давыдовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Розова
Имя
Елена
Отчество
Давыдовна
Дата исполнения приговора
25 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 300
Источник
Скан
Оригинальная запись
11111. Розова Елена Давыдовна, 47 л., г. Ярославля. Н. С. 2 р. г. Ярославля. Ст. 2 ч. 146, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 25 мая 926.

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