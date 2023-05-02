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Трубецкой Федор Тимофеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трубецкой
Имя
Федор
Отчество
Тимофеев
Дата исполнения приговора
24 март 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 411
Источник
Скан
Оригинальная запись
140164. ТРУБЕЦКОЙ, ФЕДОРЪ ТИМОФЕЕВЪ. К. Купянск. у., в. и с. Бороваго, 18 л.; — Г. С. пос. Юзовки Бахмут. у., 169, 5 и 7 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 24 Марта 909.

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