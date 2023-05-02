Свиридов Борис Владимирович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Свиридов
- Имя
- Борис
- Отчество
- Владимирович
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8811. СВИРИДОВ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ, 17 л., Тульск. у., Сергиевск. в, д. Кащина. Н. С. 3 уч. г. Калуги. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 3 м. Исп. 9 окт. 923.
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