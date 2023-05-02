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Алфубов-Грановский Александр Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алфубов-Грановский
Имя
Александр
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
21 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
609. Алфубов-Грановский Александр Михайлович, 28 л., Черноморск. окр. г. Анапы. Н. С. Красно-Пресненск. р. г. Москвы. Ст. ст. 188, 189, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 21 дек. 926.

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