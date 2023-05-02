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Гусев Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гусев
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 104
Источник
Скан
Оригинальная запись
3631. ГУСЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 20 л., Егорьевск. у. и в., д. Орлы. Московск. Губсуд. Ст. 180 п. «г», лиш. св. 6 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 31 окт. 923.

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