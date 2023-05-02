Андреев Василий Моисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Василий Моисеев

Андреев Василий Моисеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Василий
Отчество
Моисеев
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
129476. АНДРЕЕВЪ, ВАСИЛІЙ МОИсЕевъ (онъ же Вронскій и Правскій). Лига. ос. пр. изъ мщ. г. Н.-Новгорода, 33 л.; — Нижегород. О. С. 4 Сент. 909,134,133,152 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 2 Окт. 909. | 908 80469 169 М. | 903 259 169 М. | 908 80468 169 У. | 901 25600 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close