Андреев Василий Моисеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Моисеев
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129476. АНДРЕЕВЪ, ВАСИЛІЙ МОИсЕевъ (онъ же Вронскій и Правскій). Лига. ос. пр. изъ мщ. г. Н.-Новгорода, 33 л.; — Нижегород. О. С. 4 Сент. 909,134,133,152 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 2 Окт. 909. | 908 80469 169 М. | 903 259 169 М. | 908 80468 169 У. | 901 25600 169 М.
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