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Држевинский Станислав Феликсов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Држевинский
Имя
Станислав
Отчество
Феликсов
Дата исполнения приговора
31 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 82
Источник
Скан
Оригинальная запись
46569. ДРЖЕВИНСКІЙ, СТАНИСЛАВЪ Феликсовъ. К. Луков. у., гм. Голомбки, д. Цешковизна, 30 л., рд. Сѣдлецк. у., гм. Доманице, въ д. Желязна; — С. М. С. 1 окр. Сѣдлецк. г., 177 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 31 Мая 905.

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