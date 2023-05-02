Сватков Матвей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сватков
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 19 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 222
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35304. СВАТКОВЪ, МАТВѢЙ ИВАНОВЪ. Каз. пос. Мстиканскаго, ст. Стрѣтенской, Нерчинск. у., 38 л.; — Читин. О. С. (въ 3 р.), 134, 135, 1 ч. 1655 2 ч. 1639 и 1 п. 1659¹ У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. М. С. 9 уч. Читин. окр. отъ 24 Авг. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 19 Марта 905. | 903 35615 170 М.
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