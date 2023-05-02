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Будаева Аграфена Иванова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Будаева
Имя
Аграфена
Отчество
Иванова
Дата исполнения приговора
29 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
130371. БУДАЕВА, АГРАФЕНА ИВАНОва. К. Брянск. у., в. и с. Супонена, 46 л.; — З. Н. 4 уч. Трубчев. у., 172 М. (кража), съ прим. Выс. маниф. 904 г., тюр. 4½ м. Исп. 29 Іюля 909.

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