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Куликов Семен Никифорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куликов
Имя
Семен
Отчество
Никифорович
Дата исполнения приговора
22 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 214
Источник
Скан
Оригинальная запись
7550. КУЛИКОВ СЕМЕН НИКИФОРОВИЧ, 21 г., Ставропольск. у., Константиновск. в. и с. Ставропольск. Губсуд. Ст. ст. 112. 184, ч. 1, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 22 окт. 923.

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