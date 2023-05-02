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Цецегов Петр Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цецегов
Имя
Петр
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
26 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 441
Источник
Скан
Оригинальная запись
140971. ЦЕЦЕГОВЪ, ПЕТРЪ ИВАНОВЪ. К. Осинск. у., в. и зав. Уинскаго, 60 л.; — З. Н. 4 уч. Осинск. у. 24 Февр. 906, 177 М., тюр. 3 м. Исп. 26 Сент. 909.

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