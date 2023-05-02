Егоров Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгоров Евгений Александрович

Егоров Евгений Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Егоров
Имя
Евгений
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
23 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 124
Источник
Скан
Оригинальная запись
4321. ЕГОРОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 24 л., б. г. Симбирска, б. Симбирск. Губсуд. Ст. 147 ч. 2, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 23 авг. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.