Криммер Юдель-Иось Гершов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Криммер
- Имя
- Юдель-Иось
- Отчество
- Гершов
- Дата исполнения приговора
- 10 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 128
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32751. КРИММЕРЪ, ЮДЕЛЬ-ІОСЬ ГЕРшовъ. Лиш. ос. пр. изъ м. Острож. у., Аннопольск. в. и м., 34 л., рд. въ г. Староконстантиновѣ; — Житомір. О. С. (въ 3 р.; 1 р. Воен. С.), 134, 135 и 1654 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 3⅓ г. Исп. 10 Янв. 905. | 93 81251 1647 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.