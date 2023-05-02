Петухов Савелий Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петухов
- Имя
- Савелий
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 01 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 250
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44478. ПѢТУХОВЪ, САВЕЛІЙ АНДРЕевъ. Мщ. м. Холопеничей, Борисов. у., 27 л., рд. въ хут. Лѣсунахъ, Лошницк. в., т. же у.; — Вилен. С. П., 4 п. І отд. 133, 149 и 271 У. и Выс. маниф. 904 г., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 902 г. №57522 и приг. Борисовск. У. С., отъ 26 Авг. 905 г., тюр. 10 м. и 20 дн. Исп. 1 Марта 907.
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