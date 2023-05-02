Панфиленок Гавриил Исаакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанфиленок Гавриил Исаакович

Панфиленок Гавриил Исаакович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Панфиленок
Имя
Гавриил
Отчество
Исаакович
Дата исполнения приговора
04 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 267
Источник
Скан
Оригинальная запись
9865. Панфиленок Гавриил Исаакович, 49 л., Себежск. у., Пустошкинск. в., д. Абалоньи. Псковск. Г. С. Ст. 97, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 4 июня 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.