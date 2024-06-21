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Трушин Игнатий Афанасьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трушин
Имя
Игнатий
Отчество
Афанасьев
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 412
Источник
Скан
Оригинальная запись
140179. ТРУШИНЪ, ИГНАТІЙ АФАНАСЬЕВЪ. К. Сызранск. у., Головинск. в., с. Тепловки, 18 л.; — Сызран. У. С. 18 Іюня 909, 16, 169 и 170 М., по сов. съ приг. Г. С. 1 уч. г. Сызрани отъ 10 Окт. 909 г. (за кражу — тюр. 6 м.), тюр. 9 м. Исп. 17 Окт. 909.

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