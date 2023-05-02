Фокин Игнатий Ильин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фокин
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Ильин
- Дата исполнения приговора
- 23 март 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 427
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140585. ФОКИНЪ, ИГНАТІЙ ИЛЬИНЪ. Каз. пос. Затоннаго, Илецкой ст., Уральск. у., 42 л.; — М. С. 6 уч. Уральск. у. 23 Марта 909, 2 и 4 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 3 Окт., счит. ср. съ 17 Авг. 909.
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