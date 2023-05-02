Дювернуа Владимир Леонидович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дювернуа
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Леонидович
- Дата исполнения приговора
- 21 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 122
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4249. ДЮВЕРНУА ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ, 39 л., г. Калуги. Калужск. Губсуд. Ст. ст. 69 ч. 3 и 119, лиш. св. 1 г. м пор. пр. 5 л. Исп. 21 апр. 923
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