Краснов Федор Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Краснов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 08 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 199
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6985. КРАСНОВ ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 37 л., Гороховецк. у., Красносельск. в., д. Княжичи, Н. С. 2 уч. Гороховецк. у., Ст. 180, лиш. св. 9 м. и пор. пр. 4 г., Исп. 8 февр. 923.
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