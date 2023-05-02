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Краснов Федор Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Краснов
Имя
Федор
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
08 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 199
Источник
Скан
Оригинальная запись
6985. КРАСНОВ ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 37 л., Гороховецк. у., Красносельск. в., д. Княжичи, Н. С. 2 уч. Гороховецк. у., Ст. 180, лиш. св. 9 м. и пор. пр. 4 г., Исп. 8 февр. 923.

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