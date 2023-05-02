Горбач Емельян Никифоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горбач
- Имя
- Емельян
- Отчество
- Никифоров
- Дата исполнения приговора
- 26 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 68
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46188. ГОРБАЧЪ, ЕМЕЛЬЯНЪ НИКИФОровъ. Ряд. изъ к. Новоградволын. у., Полонск. в., с. Изабелина, 22 л.; — Новоградволын. М. С. 5 уч., 169 и 170 М., тюр. 6 м., съ замѣн. по Воин. У., одиноч. военн. тюр. на 2 м., съ перевод. въ разр. штраф. Исп. 26 Мая 905.
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