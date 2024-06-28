Гнетнев Александр Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гнетнев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 65
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46102. ГНЕТНЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ АЛЕксандровъ. К. Елецк. у., Стегаловск. в., с. Грызлова, 24 л.; — У. Чл. О. С., по Елецк. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 13 Іюня 904 (Вѣр.).
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.