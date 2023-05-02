Церно Яков Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Церно
- Имя
- Яков
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 28 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 585
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96824. ЦЕРНО, ЯКОВЪ ДМИТРІЕВЪ. К. изъ сс.-посел. Тобольск. у., Бѣгишевск. в., д. Митрофанова, 53 л., рд. Ананьев у., въ м. Валегоцуловѣ; — М. С. 2 уч. Тобольск. у., 169, 2, 5 и 8 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 28 Апр. 908. | 906 8091 170¹ М. | 90 87492 170 М. | 900 49721 169 М.
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