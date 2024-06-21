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Бачин Иван Автономов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бачин
Имя
Иван
Отчество
Автономов
Дата исполнения приговора
24 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 30
Источник
Скан
Оригинальная запись
129938. БАЧИНЪ, ИВАНЪ АВТОНОмовъ. К. Пошехонск. у., Давыдковск. в., д. Малѣева, 28 л.; — Г. С. 2 уч. г. Ярославля 24 Сент. 909, 6 п. 13, 14¹, 16 и 169 М., тюр. 4 м. Исп. 24 Сент. 909. | 908 119817 177 М. | 908 45211 169 М.

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