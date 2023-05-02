Давлюд Бронислав Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Давлюд
- Имя
- Бронислав
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 05 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 106
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3676. ДАВЛЮД БРОНИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, 37 л., Рд. в Виленск. г., Лидск. у., д. Декудово. Н. С. 2 уч. Селенгинск. у. Ст. 97 ч. 2 и 98, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 5 июня 923.
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