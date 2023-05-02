Родин Иван Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Родин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 576
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16194. РОДИНЪ, ИВАНЪ ЕГОРОВЪ. Лиш. ос. пр. ИЗЪ К. Волоколамск. у ., Плосковск. в., д. Даниловки, 33 л.;—Москов. О. С., 4 п. 133, 134, 135 и 2 ч. 1655 У., по слож. съ наказ. по приг. сего О. С. отъ 14 Апр. 907 г. (1642 У., арест. отд. 3 г.), арест. отд. 5½ л. Исп. 11 Іюня 908. | 905 16564 169 М. | 96 12992 170 М. | 900 104889 1655 У. | 94 5855 169 М. | 99 22179 313 У. | 90 92432 169 М. | 97 94996 1655 У. | 87 25985 169 М.
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