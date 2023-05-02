Беркутов Григорий Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беркутов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45211. БЕРКУТОВЪ, ГРИГОРІЙ ФЕДОРОВЪ. К. Симбир. г., Ардатов. у., Апраксинск. в., с. Собаченокъ, 22 л.; — СПБ. О. С. (въ 4 р.), 2 п. 1 ч. 1647 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 8½ г. Исп. 13 Мая 905. | 904 904 1647 У. | 900 62139 169 М. | 901 71911 172 М.
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