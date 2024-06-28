Горощенко Ипат Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горощенко
- Имя
- Ипат
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 69
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46216. ГОРОЩЕНКО, ИПАТЪ (АНТОНЪ) Григорьевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Уманск. у., Русаловск. в., с. Антоновки, 25 л., рд. т. же у., въ м. Букахъ; — Кіевск. О. С. (въ 4 р.), 134, 135,1641 и 1654 У., арест. отд. 5 л. Исп. 19 Мая 905. | 902 42352 1609 У. | 97 1586 169 М. | 99 40315 170 М.
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