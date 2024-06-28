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Горощенко Ипат Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горощенко
Имя
Ипат
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
19 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 69
Источник
Скан
Оригинальная запись
46216. ГОРОЩЕНКО, ИПАТЪ (АНТОНЪ) Григорьевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Уманск. у., Русаловск. в., с. Антоновки, 25 л., рд. т. же у., въ м. Букахъ; — Кіевск. О. С. (въ 4 р.), 134, 135,1641 и 1654 У., арест. отд. 5 л. Исп. 19 Мая 905. | 902 42352 1609 У. | 97 1586 169 М. | 99 40315 170 М.

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