Никифоров Николай Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Никифоров
- Имя
- Николай
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 23 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 184
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27171. НИКИФОРОВ, НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, 43 л. Гр. г. Нернова; — Н. С. Мясницк. у. г. Москвы. Спекуляц., пр. р. 2 г., с зач. 5 м. и 2 д. пр. з. Исп. 23 авг. 920.
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