Рейнуп Антон Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рейнуп
- Имя
- Антон
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 16 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 231
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8196. РЕЙНУП АНТОН ЯКОВЛЕВИЧ, 33 л., Тюкалинск. у., Крупянск. в, с. Балтийки. Н. С. 2 уч. Тюкалинск. у. Ст. 140, лиш св. 1½ г. и пор. пр 3 г. Исп. 16 апреля 923
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