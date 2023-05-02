Коровин Василий Игнатьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коровин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Игнатьевич
- Дата исполнения приговора
- 18 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 188
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6576. КОРОВИН ВАСИЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ, 38 л., Ялуторовск, у., Юргинск. в., д. Корониной, Тюменск. Губсуд, Ст. 60, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г., Исп. 18 сент. 923.
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