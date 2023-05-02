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Коровин Василий Игнатьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коровин
Имя
Василий
Отчество
Игнатьевич
Дата исполнения приговора
18 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 188
Источник
Скан
Оригинальная запись
6576. КОРОВИН ВАСИЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ, 38 л., Ялуторовск, у., Юргинск. в., д. Корониной, Тюменск. Губсуд, Ст. 60, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г., Исп. 18 сент. 923.

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