Борисов Трофим Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисов Трофим Петров

Борисов Трофим Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Борисов
Имя
Трофим
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
31 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
130245. БОРИСОВЪ, ТРОФИМЪ ПЕТРОВЪ. Обыв. г. Златоуста, 27 л.; — Казанск. С. П., 2 ч. 987¹ У., арест. отд. 3 г. Исп. 31 Іюля 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close