Слышанков Иван Калистратович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Слышанков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Калистратович
- Дата исполнения приговора
- 18 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 260
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9189 СЛЫШАНКОВ ИВАН КАЛИСТРАТОВИЧ, 24 л., Смоленск. У., Руднянск. В., д. Тарасенок. Смоленск. Губсуд. Ст. ст. 140-б и 143, лиш. св. 8 л. Исп. 18 авг. 923.
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