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Петунов Иван Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петунов
Имя
Иван
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
19 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 275
Источник
Скан
Оригинальная запись
10183. Петунов Иван Яковлевич, 29 л., рд. в Витебск. г., Двинск. у., Ужвильск. в., с. Челнах. Н. С. 3 уч. Ново-Сибирск. окр. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 5 л. Осужд. 19 авг. 926.

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