Лаптев Иван Пахомов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лаптев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Пахомов
- Дата исполнения приговора
- __ февраль 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 279
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87951. ЛАПТЕВЪ, ИВАНЪ ПАХОМОВЪ (онъ же Лаптеевъ). Сс.-каторж. изъ мщ. г. Вербовца, 31 г., рд. въ с. Шурѣ-Копіевскй, Журавлевск. в., Брацлав. у.; — Кам.-Подольск. О. С., 133, 4 п. 134, 135, 152, 1629, 1632, 13 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 74128 и 908 г. № 87950а, каторж. раб. 10 л. Исп. въ Февр. 908. | 902 65844 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 54859.
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