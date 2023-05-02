Агафонов Николай Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Агафонов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 5
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 70628. АГАФОНОВЪ, НИКОЛАЙ ИВАновъ. Мщ. изъ сс. п. г. Ишима, 30 л., рд. въ г. Лугѣ; — Тобольск. О. С., 2 и 4 п. 134, 135, 2 ч. 1663 и 2 ч. 1633 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 28 Іюня 907 | 905 19088 1655 У. | 96 79162 1635 У. | 902 39160 1655 У. | 96 7815 172 М. | 98 88596 1635 У. | 95 16336 169 М. | 97 80177 1655 У. | 94 62979 169 М.
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