Подунов Фома Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Подунов
- Имя
- Фома
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 27 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 221
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7816. ПОДУНОВ ФОМА ДМИТРИЕВИЧ, 60 л., Холмск. У., Темноборск. в., д Лешая. Н С. 1 уч. Холмск. у. Ст. Ст. 179, 180 п п «б», «в», лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 27 сент. 923
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