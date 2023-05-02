Кандыбко Елисей Пудович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кандыбко
- Имя
- Елисей
- Отчество
- Пудович
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 96
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15623. КАНДЫБКО, ЕЛИСЕЙ ПУДОВИЧ, 29 л. Гр. Атбасарск. у., Покровск. в., с. Новосельского; — Н. С. 1 уч. Атбасарск. у. Двоежен., лиш. св. 5 л. Исп. 29 окт. 920.
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