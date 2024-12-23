Лоскуткин Яков Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лоскуткин
- Имя
- Яков
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 03 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 294
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88403. ЛОСКУТКИНЪ, ЯКОВЪ СТЕПАновъ (онъ же Батейкинъ). К. Саранск. у., Мокшалейск. в., с. Гузынца, 33 л.; — Самар. О. С., 1642 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 6917, арест. отд. 5 л. Исп. 3 Апр. 908. | 95 96933 1655 У. | 92 49465 169 М. | 93 11951 169 М.
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