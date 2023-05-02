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Большаков Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Большаков
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
10 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 20
Источник
Скан
Оригинальная запись
746. Большаков Василий Иванович, 37 л., Тихвинск. у., Недашецк. в., д. Горы. Н. С. 5 уч. Тихвинск. у. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 10/ІІІ—26.

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