Малаковских Вениамин Константинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малаковских
- Имя
- Вениамин
- Отчество
- Константинович
- Дата исполнения приговора
- 11 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 244
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8599. МАЛАКОВСКИХ ВЕНИАМИН КОНСТАНТИНОВИЧ, 17 л., Усольск. у., Куванск. в. и с. Н. С. 7 уч. Усольск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 4 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 11 дек. 923.
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