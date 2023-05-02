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Ершов Николай Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ершов
Имя
Николай
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
22 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 75
Источник
Скан
Оригинальная запись
14926. ЕРШОВ, НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 19 л. Гр. Веневск. у., Студенецк. в. и с.; — Н. С. Замоскворецк. р. Кожевническо-Калужск. отд. г. Москвы. Побег, лиш. св. 3 г., с зач. 10 д. пр. з. Исп. 22 янв. 920. | 919 2277 Кража.

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