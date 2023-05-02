Холуев Прокофий Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Холуев
- Имя
- Прокофий
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 28 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 437
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140845. ХОЛУЕВЪ, ПРОКОФІЙ МАКСИМОВЪ. К. Екатеринбург. у., в. и с. Бобровскаго, 18 л.; — Екатеринбург. О. С. 19 Сент. 909, 140 и 2 ч. 1484 У., тюр. 1 г. и 3 м. Исп. 28 Окт. 909.
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