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Вахнин Михаил Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вахнин
Имя
Михаил
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
08 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 50
Источник
Скан
Оригинальная запись
45690. ВАХНИНЪ, МИХАИЛЪ НИКОЛАевъ. К. Гороховецк. у., Красносельск. в., въ д. Сафряковъ, 31 г.; — Владимір. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 8 Іюня 905.

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