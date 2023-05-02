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Ибрагимов Каюм Ибрагимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ибрагимов
Имя
Каюм
Отчество
Ибрагимович
Дата исполнения приговора
23 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 145
Источник
Скан
Оригинальная запись
5071. ИБРАГИМОВ КАЮМ ИБРАГИМОВИЧ, 45 л., Буинск. к., Синдюковск. в., д. Татобеденьги. Н. С. 4 уч. Буйнак. к. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 1 г. Исп. 23 февр. 923.

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