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Кондратенко Петр Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кондратенко
Имя
Петр
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
13 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 118
Источник
Скан
Оригинальная запись
32490. КОНДРАТЕНКО, ПЕТРЪ ФЕДОРОВЪ. К. изъ сс.-посел. Тобольск. у., Бакаловск. в., с. Чхейзова, 48 л., рд. въ Ставропольск. г.; — М. С. 4 уч. Владикавказ. окр. (въ 6 р.), 169 и 172 М. (покуш.), тюр. 4 м. Исп. 13 Апр. 905. | 92 112438 1655 У. | 87 94982 169 М. | 90 58806 1655 У. | 87 59785 169 М. | 89 70046 1655 У.

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