Цесарж Ян Янов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цесарж
- Имя
- Ян
- Отчество
- Янов
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 441
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140967. ЦЕСАРЖЪ, ЯНЪ ЯНОВЪ. К. Бендинск. у., гм. Рокитно-Шляхетское, д. Грабова, 24 л.; — Кѣлецк. О. С. 22 Сент. 909, 1057, 1065 и 1 ч. 1070 Там. У., тюр. 2 н. Исп. 30 Окт. 909.
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