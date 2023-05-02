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Лосев Александр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лосев
Имя
Александр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
11 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 234
Источник
Скан
Оригинальная запись
8239. ЛОСЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 31 г., Бельск, у., Иоткинск. в., д. Колесни Н. С. 7 уч. Бельск. у. Ст. 143. лиш. св. 8 л. и пор. пр. 4 г. Исп. 11 янв. 923.

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